Шакира с мощно послание

Шакира превръща предстоящите си 12 концерта в Мадрид в нещо много повече от поредната спирка от световното си турне. Колумбийската звезда ще използва резиденцията си в испанската столица като мащабен празник на латиноамериканската култура и като отговор на отношението към латиноамериканците по света.

„Всичко започна с болка. Започна, когато видях как нашите хора са преследвани просто защото са латиноамериканци, как семейства са принудени да живеят в страх“, пише Шакира в авторска статия за испанския вестник „Ел Паис“.

Певицата не уточнява къде точно се случва това, но говори открито за значението на имиграцията и за причината да избере Испания като място за своя празник на латино културата.

„Пред лицето на това гневът е напълно оправдан. Но аз избрах да отговоря с празник – най-големият, който можем да си представим“, заявява тя.

Според Шакира най-силният начин да бъде победен страхът е хората да не се отказват от себе си.

„Защото най-силният отговор на страха е да съществуваш с цялата сила, цялата радост и цялото достойнство на света“, пише звездата.

Мадрид става малка Латинска Америка

Шакира обяснява защо именно Испания е избрана за домакин на необичайната ѝ резиденция.

„Тук се случва нещо, което светът заслужава да види: латиноамериканската имиграция не просто е толерирана, тя е празнувана“, посочва тя.

По думите ѝ Испания е прегърнала латиноамериканската общност, а това я е направило „по-млада, по-жизнена и по-креативна“.

Резиденцията ще се проведе в специално изграден „Шакира Стейдиъм“ в комплекса Iberdrola Music. Съоръжението ще може да приема повече от 50 000 зрители на вечер.

Но концертите са само част от замисъла.

„Заедно със стадиона изграждаме нещо повече: град“, разказва певицата.

Проектът ще се разпростре на около 30 акра и ще включва повече от 100 артисти. Предвидени са изложби, разговори, работилници, храна и различни преживявания, посветени на латиноамериканската култура.

Идеята е вдъхновена от измисления град Макондо от прочутия роман на Габриел Гарсия Маркес „Сто години самота“.

Така Шакира иска да превърне музикалното събитие в своеобразна културна вселена, в която музиката, храната, изкуството и историите на хората се срещат на едно място.

Резиденцията на Шакира в Испания започва на 18 септември и ще продължи до 11 октомври.