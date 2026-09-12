Всичко за Габриел Гарсия Маркес

Следете всички новини, анализи и коментари за Габриел Гарсия Маркес. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Култура Свят
Маркес отлетя към Макондо

Маркес отлетя към Макондо

Великият магьосник на реализма почина на 87 в Мексико сити Маркес отлетя към своето Макондо. Най-великият разказвач на XX век почина на 87 в Мексико...

18 април | 18:25
0 коментара
22956