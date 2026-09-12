Шакира с мощно послание
Певицата превръща концертите си в Мадрид в грандиозен празник на латино културата
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Певицата превръща концертите си в Мадрид в грандиозен празник на латино културата
Писателят и диктаторът
„Няма лекарство, което да излекува това, което щастието не може". Това казва колумбийският писател, журналист и издател Габриел Гарсия Маркес. Авторът...
Ню Йорк. Шест месеца след смъртта на Габриел Гарсия Маркес за пръв път негови книги ще бъдат публикувани в електронен вариант. Със задачата се е заело...
Километрични опашки чакаха за последно "сбогом" с писателя Един от най-ярките образи на Габриел Маркес - жълтите пеперуди от "Сто години самота", кои...
Лъчезар Минчев заяви, че е уредил правата за последния художествен роман на Маркес "Спомени за моите тъжни проститутки" и би могъл да го издаде в бъде...
Почитатели изпращат любимите на писателя жълти цветя
Мексико Сити. Тленните останки на Габриел Гарсия Маркес са кремирани и положени в погребалната зала на гробището "Гарсия Лопес" в столицата на Мексико...
Великият магьосник на реализма почина на 87 в Мексико сити Маркес отлетя към своето Макондо. Най-великият разказвач на XX век почина на 87 в Мексико...
10 неща, които не знаем за Габриел Гарсия Маркес
Мексико. Изписаха писателя Габриел Гарсия Маркес от клиниката в Мексико Сити. Там световноизвестният колумбиец прекара повече от седмица. 87-годишния...