Музата на Цецо Елвиса с любовно послание за РД: „Душа човек, зевзек и сладурче!“

Рожденик с много приятели, колеги и още повече любов отпразнува празника си на Слънчев бряг. Цецо Елвиса, който навъртя километража на живота на 55, отново събра близките си хора, а рожденият му ден премина с много настроение, усмивки и хубави моменти.

Най-личното и топло пожелание към него отправи съпругата му Мариела, която го познава от цели 29 години. Двамата се женят в Америка, а на първата среща за-малко Скорсезе да му я отнеме, но това е друга история.

„Имаме си рожденик днес! Да ни е жив и здрав Цецко! Познавам го от 29 години! Добро момче е, не пие, не пуши, душа човек, зевзек и сладурче. Пък и хубаво пее! Най-грижовният съпруг и най-добрият баща! Господ здраве да му дава! Обичаме си го“, написа Мариела.

Тя сподели и кадри от празника, който и тази година е бил отбелязан с приятели и колеги на Слънчев бряг.

„Отпразнувахме отново един чудесен рожден ден на Цецо. Както винаги с много приятели и колеги на Слънчев бряг. И с много любов и настроение!“, разказа още Мариела.

А когато някой има до себе си хора, които го познават от почти три десетилетия и продължават да го наричат „душа човек“, явно празникът няма как да бъде скучен.

Елвиса е едно от знаковите имена в историята на българската музика, и наистина прекрасен човек. Пожелаваме му младостта му да се подновява като на орел, както гласи цитат от Библията, а той е известен като вярващ човек.