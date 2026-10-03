Александър Скарсгард се превърна в Мик Джагър: новото секси оръжие на Rolling Stones

Александър Скарсгард има нова роля – и този път не му трябват нито сложен сценарий, нито много дрехи. Звездата от „Наследници“, „Истинска кръв“ и „Големите малки лъжи“ е главният герой в новото видео на The Rolling Stones към песента „Mr. Charm“. Клипът излезе на 1 октомври и бързо привлече внимание с очевидната си препратка към неподражаемото сценично поведение на Мик Джагър.

Режисьор е Хенри Скоулфийлд, работил с Били Айлиш, Дуа Липа, Стромае и Stormzy, а снимките са направени в Палмдейл, Калифорния.

Господин Чаровник влиза в закусвалнята

Сюжетът не се нуждае от много обяснения. Скарсгард се появява в крайпътно заведение насред пустошта и постепенно се превръща в центъра на вниманието. Полугол, с ресни и самочувствие в излишък, той се движи из помещението с походка и танци, които нарочно напомнят на Джагър.

Ролята пасва идеално на текста. „Mr. Charm“ разказва с типичната за Stones ирония за чаровен прелъстител, който предпочита богатата жена да харчи парите си, вместо той да се тревожи как да ги изкарва. В песента Джагър се шегува и със собственото си остаряване – герой, който някога е мечтал за приключения, вече е готов и за далеч по-спокоен живот.

Но зад закачката има и по-сериозен пласт.

Илон Мъск попадна в песента

В текста се споменават Boeing, NASA и „лудият магнат г-н Мъск“ – недвусмислена препратка към Илон Мъск. Рони Ууд вече е обяснявал, че песента отразява тревогите на групата за състоянието на света – от хората, които го управляват, до климатичните промени и екстремното време.

Мик Джагър пък описва „Mr. Charm“ като танцувално парче с постоянен ритъм, при което барабаните, движенията и бързо изстрелваният текст трябва да работят заедно. Песента започва от китарно демо на самия Джагър, към което впоследствие Кийт Ричардс и Рони Ууд добавят своите партии, а Стив Уинууд свири на орган.

Rolling Stones отново викат Холивуд

Скарсгард продължава любопитна традиция на групата да превръща известни актьори в герои на своите видеоклипове. В клипа към „Jealous Lover“ участват Аня Тейлър-Джой и Чарлз Мелтън, а Одеса Азион е звездата в „In The Stars“. В предишната ера на „Hackney Diamonds“ Сидни Суини привлече огромно внимание във видеото към „Angry“.

„Mr. Charm“ е част от новия албум „Foreign Tongues“, излязъл на 10 юли. Записът оглави класациите в 14 държави. Джагър, Кийт Ричардс и Рони Ууд отново работят с продуцента Андрю Уот, с когото направиха и „Hackney Diamonds“.

Заедно с видеото има и още един подарък за феновете – песента „Bad Luck Hideaway“, която досега не беше достъпна в стрийминг платформите. Това е дует на Джагър и Кийт Ричардс, а на барабаните звучи покойният Чарли Уотс – партията му е записана по време на по-стари сесии в British Grove.

А що се отнася до Скарсгард – Stones са намерили доста убедителен „г-н Чаровник“. На 50 години шведът влиза в кадър и прави онова, което Мик Джагър превърна в запазена марка преди десетилетия: малко танц, много самочувствие и усещането, че всички погледи трябва да са насочени точно към него.