Евтим Милошев уволни директорката на фонд „Култура“

Министърът на културата Евтим Милошев освободи временно изпълняващата длъжността изпълнителен директор на Национален фонд „Култура“ Нели Неделчева. Решението е в сила от 2 октомври.

До провеждането на конкурс начело на фонда застава Мариана Проданова-Илиева, която досега е експерт в екипа на НФК.

Проданова-Илиева е завършила българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и арт мениджмънт в Нов български университет. Професионалният ѝ опит е в областта на културния мениджмънт, европейското финансиране и социализацията на културното наследство.

Министерството обявява конкурс

Успоредно с рокадата Министерството на културата започва процедура за избор на постоянен изпълнителен директор на Национален фонд „Култура“.

От ведомството обясняват решението с намерението да бъде прекратена дългогодишната практика ключови ръководни постове в системата на културата да се заемат продължително чрез временни назначения. Според министерството конкурсът трябва да осигури законосъобразен и прозрачен избор.

Смяната идва няколко месеца след оповестяването на одит на Сметната палата за дейността на НФК, при който бяха установени редица проблеми в управлението и контрола на разходите. Сред посоченото в одита са недопустими разходи по проекти и превишаване на определени лимити за възнаграждения.