Стинг на 75 днес: стиснат е към децата си. Защо

На 2 октомври Стинг става на 75. Възраст, на която човек би могъл с чиста съвест да прибере бас китарата, да отвори бутилка от собственото си тосканско вино и да обяснява на внуците как едно време е бил рок звезда. Само че Стинг очевидно не е получил тази инструкция.

В навечерието на юбилея той е на сцената в лондонския Theatre Royal Drury Lane в новата версия на своя мюзикъл „The Last Ship“, където не просто е автор на музиката, а играе една от централните роли. Представленията вървят от 22 септември до 3 октомври-тоест рожденият му ден ще го завари точно там, под прожекторите. А само два дни след края на лондонската серия, на 5 октомври, започва новият северноамерикански етап на турнето „Sting 3.0“ във Ванкувър.

Не е зле за човек на 75.

И всъщност е съвсем в негов стил. Дъщеря му Фушия веднъж го описа като най-трудолюбивия човек, когото познава. Двайсет и пет години след като повечето музиканти вече биха започнали да говорят за „наследство“, Стинг продължава да държи повече на глагола „работя“.

Момчето, което трябваше да отиде в корабостроителницата

Гордън Съмнър израства в Уолсенд, Североизточна Англия, в семейство далеч от рокендрол разкоша. Баща му Ърни е млекар, а малкият Гордън му помага при доставките. Над детството му буквално се извисява корабостроителницата – гигантска индустрия, която определя живота на целия район.

Баща му си представял за него съвсем друг живот. Да плава по море, да работи, да бъде част от света, който храни семейството. Стинг обаче мечтаел най-вече да избяга.

Днес именно това бягство е в сърцето на „The Last Ship“. Мюзикълът е неговото завръщане към хората и улиците, които някога е искал да остави зад гърба си. В новата постановка Стинг играе Джаки Уайт – бригадир в корабостроителницата, чиято общност се разпада заедно със затварянето на предприятието. В спектакъла са вплетени песни като „Island of Souls, All This Time“ и „When We Dance“, а през 2026 г. продукцията вече премина през Амстердам, Париж, Бризбейн и нюйоркската Metropolitan Opera.

Това е може би най-странният кръг в биографията му: момчето прави всичко, за да избяга от корабите, а на 75 се връща при тях доброволно.

От учител до The Police

Преди светът да научи името Стинг, Съмнър работи като учител. Прякорът се появява заради черно-жълт пуловер, който носи по време на участия и който кара музикантите около него да го сравняват с пчела.

После идват The Police, създадени през 1977 г., и песни, които отказват да остареят – Roxanne, Message in a Bottle, Every Little Thing She Does Is Magic, Don’t Stand So Close to Me и, разбира се, Every Breath You Take.

След разпадането на групата Стинг прави нещо, което малко фронтмени успяват: изгражда втора кариера, почти толкова голяма, колкото първата. Fields of Gold, Englishman in New York, Shape of My Heart, Fragile, If I Ever Lose My Faith in You превръщат соловия му каталог в собствен музикален континент.

Днес той има 17 награди „Грами“, а песните му са натрупали милиарди стриймвания.

На 75 няма намерение да се състезава с машина

Дни преди рождения си ден Стинг намери и нов противник – изкуствения интелект.

В интервю за BBC той заяви, че не усеща конкуренция от музиката, създавана от AI. Според него машината може да произведе прилична поп песен, която звучи във фоайе на хотел или гара, но няма нещо съществено: преживян живот.

Изкуственият интелект никога не е имал разбито сърце, посочи музикантът. Той няма собствена история, а заема чужди истории. Затова хората продължават да искат да виждат на сцената истински човек – уязвим, несъвършен и способен да сгреши. За артист, който вече половин век пее за ревност, самота, любов и загуба, аргументът звучи почти като личен манифест.

„Станах баща случайно шест пъти“

Но зад сцената Стинг има още една роля, за която сам признава, че никога не е бил подготвен.

Той е баща на шест деца.

Навремето дори проспива раждането на първото си дете – Джо. По-късно се шегува, че родителството му се е случило почти случайно. Шест пъти.

И все пак определя тези „случайности“ като едни от най-щастливите в живота си.

„Нямах намерение да бъда вожд на племе, но съм“, казва той в интервю, цитирано от People.

Съвсем различно постъпва при раждането на сина си Джейк през 1985 г. Този път е не просто там – раждането е заснето и влиза в документалния филм Bring on the Night.

Стинг никога не е представял себе си като идеалния баща. Признавал е, че работата често го е държала далеч от дома и че самият той не е имал особен модел, по който да се учи да бъде родител.

Наследници

Първата му съпруга е актрисата Франсис Томелти, за която се жени през 1976 г. Двамата имат две деца – Джо и Фушия.

През 1980 г. бившият фронтмен на "The Police" става данъчен изгнаник в Голуей, Ирландия. През 1982 г., след раждането на второто му дете, той се разделя с Томелти.

Томелти и Стинг се развеждат през 1984 г. след аферата на Стинг с актрисата Труди Стайлър. Томелти е най-добра приятелка на Труди по онова време. Стинг и Франсис живеели в съседство с Труди в Бейсуотър, западен Лондон, няколко години, преди двамата да станат любовници.

Твърди се, че известно време живеел с двете жени.

Стинг и Труди подписват в райсъвета на Камдън на 20 август 1992 г. , после се вричат в енорийската църква от 12-и век в Грейт Дърнфорд, Уилтшир, югозападна Англия.

Семейството им се увеличава с още четири деца – Мики, Джейк, Елиът и Джакомо

Повече от четири десетилетия след началото на отношенията им двамата продължават да са заедно – забележително постижение само по себе си в рокендрол статистиката.

Богат татко, но без чекове наготово

Стинг е натрупал огромно състояние, но децата му никога не са получили обещание, че просто ще го наследят и ще живеят щастливо до края на живота си. Напротив.

Той от години твърди, че децата трябва сами да изкарват парите си. През май 2026 г. отново защити тази позиция: според него да кажеш на едно дете, че няма нужда да работи, е едно от най-лошите неща, които можеш да направиш. Стинг подчерта, че и шестте му деца имат силна работна етика.

Той ще им помогне, ако изпаднат в беда. Но живот наготово – не.

През 2022 г. музикантът продаде своя авторски каталог на Universal Music Publishing Group, като според оценки сделката е била за около 221 млн. паунда.

И въпреки това династията Съмнър не живее като семейство, което чака следващия банков превод от патриарха.

Шест деца, шест различни пътя

Джо Съмнър, най-големият, е роден през 1976 г., година преди създаването на The Police. Учи екология, но музиката го побеждава. Като тийнейджър се запалва по писането на песни след Nevermind на Nirvana, а по-късно създава групата Fiction Plane. През 2007 г. бандата подгрява The Police по време на реюниън турнето им. Джо се занимава и с технологични проекти.

Фушия Съмнър, дъщерята от брака с Франсис Томелти, избира актьорството. Учи английска литература и драма и се появява във филми, сред които Saving Mr. Banks. Именно Фушия нарича баща си човек, който „никога не спира“.

Мики Съмнър, първото дете на Стинг и Труди, също става актриса. Учи в Parsons в Ню Йорк, първо пробва моделството, но бързо решава, че не е за нея. Играе във Frances Ha, The Borgias, Snowpiercer и други продукции. Синът ѝ Акира има сериозни здравословни и developmental затруднения, за които тя говори открито през годините.

Джейк Съмнър, роден през 1985 г. в Париж, избира режисурата. Работи по документални филми, музикални клипове и кампании за големи международни марки.

Елиът Съмнър наследява музикалната жилка. Пише първата си песен като дете, по-късно става известен с проекта I Blame Coco, а след това започва да работи като диджей под името Vaal. Елиът има и актьорска кариера с участия в No Time to Die и сериала Ripley.

Най-малкият, Джакомо Съмнър, прави най-неочаквания завой. След диплома по наказателно правосъдие и няколко малки филмови роли през 2024 г. постъпва в лондонската Metropolitan Police. Родителите му присъстват на церемонията по встъпването му.

Любовна песен, която всъщност е за обсебване

Има песни, които заживяват свой собствен живот и започват да означават нещо съвсем различно от намерението на автора. „Every Breath You Take“ е може би най-прочутият пример в кариерата на Стинг.

От излизането си през 1983 г. песента на The Police непрекъснато звучи на сватби, романтични вечери и в любовни плейлисти. Мелодията е нежна, гласът на Стинг – почти интимен, а припевът лесно може да мине за обещание за вечна вярност.

Само че Стинг от десетилетия обяснява, че песента изобщо не е любовна. Тъкмо обратното – става дума за ревност, собственическо чувство, наблюдение и обсебване. Самият той я е описвал като мрачна и дори „зловеща“. Текстът е написан в труден период от личния му живот, когато бракът му с Франсис Томелти се разпада и започва връзката му с Труди Стайлър.

Парадоксът явно забавлява автора. Милиони слушатели чуват романтика там, където той е написал история за човек, който следи всяка стъпка, всяка усмивка и всяко движение на другия. „Every Breath You Take“ остава един от онези редки хитове, при които красивата музика почти успява да прикрие тревожния текст.

И повече от четири десетилетия по-късно песента продължава да бъде огромен бизнес. През 2026 г. именно приходите от нея отново поставиха Стинг, Стюарт Коупланд и Анди Съмърс в центъра на спор за авторски и стрийминг възнаграждения. Стинг е единственият официално вписан автор на композицията.

Тримата, които се разбираха чудесно – стига да не свирят заедно

The Police изглеждат от дистанцията на времето почти като безупречна машина за хитове. Пет студийни албума, световни турнета, огромни зали и песни, които десетилетия по-късно продължават да звучат така, сякаш някой ги е написал вчера.

Зад тази машина обаче невинаги е царял мир.

Отношенията между Стинг и барабаниста Стюарт Коупланд са легендарни със своето напрежение. Споровете често започвали от музиката – темпо, аранжимент, барабани, начин на записване – и понякога прераствали в съвсем истински сблъсъци. Коупланд години по-късно формулира парадокса великолепно: извън музиката двамата могат да се разбират чудесно; проблемите започват, когато трябва да правят музика заедно.

По време на записите на „Synchronicity“ напрежението достига връх. Коупланд впоследствие разказва, че студийните сесии можели да бъдат изключително мрачни и бурни. И все пак именно от този период излиза албумът с „Every Breath You Take“ – един от най-успешните в историята на групата.

Любопитното е, че самите музиканти невинаги приемат драматичната легенда около раздялата си. Коупланд е казвал, че според него The Police всъщност са спрели точно навреме – преди отношенията окончателно да бъдат разрушени. А Стинг е отхвърлял представата, че тримата са прекарали десетилетия във взаимна омраза. Между тях е останала връзка, която нито успехът, нито скандалите могат напълно да заличат.

През 2007 г. идва голямото завръщане. Реюниън турнето се превръща в огромен успех, като милиони билети са продадени по света. Самият Стинг по-късно говори за събирането без сантименталност – като за точно уловен момент на носталгия, който е позволил на групата да затвори кръга по свой начин.

Sting 3.0“ – след стадионите останаха трима души

След десетилетия със симфонични оркестри, джаз музиканти, огромни турнета и пищни продукции Стинг направи нещо почти демонстративно просто.

Събра трима души.

В проекта „Sting 3.0“ той отново е с бас китарата, до него е дългогодишният му сътрудник Доминик Милър на китара, а зад барабаните е Крис Маас, работил с Mumford & Sons и Маги Роджърс. Няма огромна група, няма стена от инструменти, зад която песента да се скрие. Идеята е стара колкото самия рокендрол – бас, китара, барабани и каквото можеш да направиш с тях.

Точно това връща Стинг почти до началото. Триото неизбежно напомня за формулата на The Police, но музикантът не се опитва да пресъздава миналото дословно. Старите хитове и по-рядко изпълнявани песни са пренаредени така, че да оцелеят без клавири, саксофони и допълнителни музиканти.

Това е и своеобразен тест за каталога му. Песен, която след 30 или 40 години може да бъде оголена до три инструмента и пак да работи, вероятно има доста здрав скелет.

„Sting 3.0“ започва през 2024 г. и постепенно обикаля Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Африка. През 2026 г. турнето продължава, а само два дни след последното лондонско представление на „The Last Ship“ Стинг трябва да се качи на самолет за Ванкувър, откъдето на 5 октомври започва новият северноамерикански етап.