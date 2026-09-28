Евтим Милошев се срещна с посланика на Азербайджан. Нови идеи

Министърът на културата Евтим Милошев проведе среща с посланика на Република Азербайджан в България Елмар Маммадов, на която бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на културата. Министър Милошев открои потенциала за по-активен обмен в сферата на културното наследство, визуалните и сценичните изкуства, музиката и театъра.

Сред темите на разговора беше и подготовката на нова програма за сътрудничество между министерствата на културата на двете държави, която да очертае конкретни направления за съвместна работа.

Посланик Маммадов представи напредъка по проекта за парк „Шуша“ във Велико Търново, предвиден като символ на културните връзки между България и Азербайджан. Обсъдени бяха и предстоящи инициативи за представяне на азербайджанската култура в София, сред които изложба на килими в Етнографския музей и концерт. Министър Милошев заяви готовност да съдейства за развитието на тези инициативи и подчерта, че културният диалог създава устойчива основа за разширяване на стратегическото партньорство между двете страни.



