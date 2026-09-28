Отиде си незаменим световен писател

Шотландският писател и сценарист Питър Мей почина на 74-годишна възраст, съобщи АФП. Авторът е издъхнал на 25 септември в лятната си къща в Южна Франция, уточнява шотландският национален всекидневник „Скотсмен“, цитиран от БТА.

Мей е сред познатите имена в криминалната литература. Най-голяма популярност му носи трилогията за остров Луис – отдалечените Хебридски острови край северозападното крайбрежие на Шотландия. Поредицата включва романите „Черната къща“, „Човекът от остров Луис“ и „Шахматните фигури“, които му донасят множество литературни отличия в Европа и САЩ.

Сред останалите му известни книги са „Ще те защитя“, „Карантина“, „Нощна порта“, „Безмълвна смърт“ и „Зимен гроб“. Творчеството на Мей е продадено в над 15 милиона екземпляра по света.

Последният му роман – Island of the Dead, трябва да излезе през януари 2027 г. Книгата е била замислена като финал на литературната му кариера. Писателят е планирал и прощално турне в Шотландия и на остров Луис по повод премиерата.

Преди да се посвети на литературата, Мей работи като журналист. През 1976 г., едва на 26 години, издава първия си роман – The Reporter. По-късно Би Би Си го адаптира за телевизия, което променя професионалния му път и го отвежда към телевизионната индустрия.

В продължение на 15 години Мей се утвърждава като сценарист и продуцент на популярните сериали Take the High Road и Machair. Вторият е сниман на остров Луис на гаелски език. Именно работата по сериала се оказва съдбоносна за писателя и задълбочава връзката му с Хебридските острови, които по-късно се превръщат в едно от основните вдъхновения за творчеството му.

Издателят му Джон Райли го определи като „незаменим“ и заяви, че ще го помни най-вече с неговата доброта, щедрост и изключително благороден дух.

„Питър Мей беше един от най-популярните и обичани криминални автори на своето поколение“, каза Райли.

По думите му писателят е притежавал рядката способност да печели сърцата както на милионите си читатели, така и на хората, които са имали възможност да работят и да бъдат близо до него.

Загубата му е непрежалима, подчерта издателят.