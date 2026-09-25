Изненада! Холивудска красавица си смени името

Марго Роби официално е приела фамилията на съпруга си Том Акърли в корпоративните документи на общата им продуцентска компания LuckyChap Entertainment. Това се случва близо 10 години след сватбата на двойката, съобщава Page Six.

Промяната от „Марго Елиз Роби“ на „Марго Елиз Акърли“ е отразена в британския търговски регистър (Companies House). Звездата от „Барби“ използва моминското си име в регистрите още от назначаването си за директор през май 2015 г. Очаква се актрисата да запази марката „Марго Роби“ за публичните и професионалните си изяви.

36-годишната актриса и нейният съпруг, който е на същата възраст, основават компанията си през 2014 г. заедно с техни близки приятели. Оттогава продуцентската им къща stoi зад успешни заглавия като „Аз, Тоня“, „Хищни птици“, „Барби“ и „Солтбърн“. В момента екипът им подготвя няколко нови проекта, сред които игрален филм по играта The Sims, предистория на „Бандата на Оушън“ и адаптация на „Слийпи Холоу“ със Сидни Суини.

Двамата се запознават през 2013 г. на снимките на военната драма „Suite Française“, където Акърли работи като помощник-режисьор. Връзката им започва като приятелство, а през декември 2016 г. сключват брак на дискретна церемония в Австралия. През октомври 2024 г. семейството посрещна и първото си дете - момченце.

В малкото си публични коментари за личния си живот актрисата признава, че с години е криела чувствата си от страх да не развали приятелството им, преди връзката им да се развие естествено. Акърли от своя страна споделя, че двамата не разделят строга граница между личния и професионалния си живот, а единствените им спорове у дома са на тема кои шоколадови бисквити са по-вкусни - австралийските или британските.