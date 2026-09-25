Джеки Стоев с първи думи след смъртта на Чарли

"Той беше човек с голямо сърце и душа. Толкова емоции сме споделяли заедно." Това каза режисьорът Джеки Стоев за кончината на поредния си приятел - Христо Илиев-Чарли.

"Имахме преживявания, емоции, работили сме и в телевизията през 90-те, години, години заедно", каза тъжно Джеки и допълни, че много хора ще скърбят за Чарли, защото беше "душата на компанията".

"Така беше, с моята сестра още студентки в НАТФИЗ бяхме поканени да станем водещи на предаването "Мозайки". Там го снимахме заедно с тримата зевзеци. Цяла епоха бяха, невероятни документалисти и весели хора", сподели Марина Додова, артист и дизайнер. Към групичката, работила с тримата, се присъедини и Нона Йотова, която също сподели в нета думи на прискърбие.

"Ох, какво да кажа, тъжна вест. Такова удоволствие беше да се работи с тях", казва Йотова.

"Тримата направихме филма за отец Иван, който завалията и той почина. Тогава беше построил общежитието за бездомници и ние разказахме историите на някои от 160-те му обитатели, половината от тях деца. Направихме подписка след филма и слава Богу не му бутнаха постройките на отеца", спомня си Джеки.

В едно от последните си интервюта Чарли споделяше, че от години не гласува, тъй като смята, че комунистите си предават властта наследствено.

"Тези дни бях в болница и трябваше да ми направят много изследвания. Упойката струваше 90 евро. Моите близки платиха, събудих се и нищо ми нямаше, а другите трима, дето нямаха пари за упойка, по два дена се възстановяваха. Това ли е социално здравеопазване, това ли е социално управлявана държава?", пита той.