Марион Котияр призна големия си страх

Френската звезда Марион Котияр призна, че се страхува от деня, в който актьор, създаден чрез изкуствен интелект, би могъл истински да я развълнува. Думите ѝ идват на фона на все по-оживения световен дебат за навлизането на ИИ в киното и културата, съобщава АФП.

„Мисля, че много бих се уплашила в деня, в който бъда развълнувана от актьор, създаден от ИИ. Засега смятам, че играят доста зле и това ме успокоява“, заяви 50-годишната актриса на пресконференция по време на Международния кинофестивал в Сан Себастиан, Испания.

Котияр е сред най-разпознаваемите френски актриси в света. През 2008 г. тя получи „Оскар“ за най-добра актриса за превъплъщението си в Едит Пиаф във филма „Едит Пиаф: Животът в розово“.

Новата роля на Котияр

В Сан Себастиан актрисата представи най-новия си пълнометражен филм 7h40 ce jour-là, който участва в официалния конкурс на фестивала.

Лентата е режисирана от Никол Гарсия, а Котияр влиза в образа на Алис – бивша революционна активистка, която излиза от затвора след две десетилетия и се опитва да възстанови отношенията със сина си Мило, когото някога е изоставила.

„След като е прекарала 20 години в затвора, единственото, което ѝ остава всъщност, не е желанието ѝ за революция, а това да бъде майка. Филмът разказва именно за това – за пътя на тази жена, която ще се опита да си върне единственото нещо, което има значение за нея“, обясни Марион Котияр.

Победителите на 74-тото издание на Международния кинофестивал в Сан Себастиан ще бъдат обявени в събота.

България също има присъствие на фестивала. Два филма с българско участие – „Каквото остава“ и „Обувките на баща ми“, направиха световните си премиери в рамките на престижния кинофорум.