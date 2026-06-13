Едит Пиаф оживява в зала "България"
Спектакълът е на Вера Шандел и Ангел Заберски, гости са Мими Николова и Александра
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Спектакълът е на Вера Шандел и Ангел Заберски, гости са Мими Николова и Александра
Театърът ме освободи, споделя звездата след участията си в пет постановки на сцената в Бургас
Международният музикален фестивал "Моцартови празници" стартира на 13 август в Правец за единадесети път. В продължение на четири дни и четири вечери...
Асен Блатечки бързо влезе в крак като партньор на Тони Димитрова в "Диагноза: Един Пиаф"
Поп звездата пее и играе в хитовия спектакъл на бургаския театър "Адриана Будевска"Режисьорът Борислав Чакринов вкарва великата французойка в лудница...