Всичко за Едит Пиаф

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Моцарт и Едит Пиаф в Правец

Моцарт и Едит Пиаф в Правец

Международният музикален фестивал "Моцартови празници" стартира на 13 август в Правец за единадесети път. В продължение на четири дни и четири вечери...

14 юли | 17:35
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Тони е Едит Пиаф в Армията

Тони е Едит Пиаф в Армията

Поп звездата пее и играе в хитовия спектакъл на бургаския театър "Адриана Будевска"Режисьорът Борислав Чакринов вкарва великата французойка в лудница...

11 март | 21:50
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