Том Круз впечатли Уилям и Кейт

Том Круз посрещна принц Уилям и Кейт Мидълтън на бляскавата лондонска премиера на новия си филм „Digger“, съобщава „Дейли Стар“.

Холивудската звезда беше заедно с принца и принцесата на Уелс на световната премиера на филма във вечерта на 22 септември в кино „Одеон Лукс“ на площад „Лестър“, където тримата бяха заснети да разговарят и да се смеят заедно на червения килим.

64-годишният Том изглеждаше елегантно в класически черен смокинг и папийонка, докато Кейт привлече вниманието с ефектна дълга до земята лилава рокля на „Джени Пакъм“.

Принцесата на Уелс изглеждаше напълно на място сред холивудския елит с ефирната шифонена рокля с широки ръкави и дълбоко деколте.

Тя допълни визията си с впечатляващо лилаво колие с аметист и чифт обеци, които преди са принадлежали на покойната принцеса Даяна.

Том пък очевидно влезе в ролята на кавалер, когато групата се отправи към залата. Актьорът беше заснет да държи Кейт за ръката, докато ѝ помага да слезе по стъпалата към прожекцията. Двамата се усмихваха, докато вървяха един до друг.

Круз изглеждаше радостен и от срещата си с Уилям. По информация на изданието актьорът е направил комплимент на принца за черния му кадифен смокинг при срещата им, пише БГНЕС.

Вечерта беше поредната публична среща между Том Круз и принца и принцесата на Уелс. Двамата с Уилям и Кейт вече се бяха срещали на британската премиера на „Топ Гън: Маверик“ през 2022 г.

Сред гостите имаше и други известни личности, начело с Дейвид Бекъм. Бившият футболист изглеждаше елегантно в смокинг и позира заедно с Том Круз, а синовете му Круз и Ромео също присъстваха на премиерата.

В един момент Бекъм беше заснет с ръка около рамото на Круз, докато двамата се усмихваха пред фотографите на червения килим.

Премиерата беше и официалната кралска филмова прожекция и се проведе в подкрепа на благотворителната организация „Film and TV Charity“, която подпомага хората, работещи зад кулисите в развлекателната индустрия.

В „Digger“ Том Круз играе ексцентричния петролен магнат Дигър Рокуел, чиято компания причинява екологична катастрофа. След това той предприема отчаяна мисия, за да се опита да спаси човечеството от последиците на бедствието, за което самият той е допринесъл.

Режисьор на филма е Алехандро Гонсалес Иняриту. В актьорския състав са още Риз Ахмед, Сандра Хюлер, Джеси Племънс, Джон Гудман и Майкъл Стълбарг.

Филмът трябва да излезе по кината на 2 октомври.