Нацистите я отнемат, 86 години по-късно се връща при наследниците

Институтът по изкуствата в Чикаго връща картина от 1913 г. на наследниците на нейния първоначален еврейски собственик, след като ново проучване установи връзката ѝ с колекция, разпродадена принудително по време на нацистката окупация на Нидерландия. Музеят официално обяви решението на 22 септември.

Става дума за „Жена с ветрило“ (Woman with a Fan) – произведение от 1913 г. на френския художник и теоретик на кубизма Жан Метценже. Институтът по изкуствата придобива картината през 1959 г. и през годините проучва произхода ѝ. Едва наскоро обаче, след обмен на информация с компанията Mondex Corporation, специалистите успяват да я свържат с колекцията на семейство Левенщайн.

„Това връщане отразява нашия ангажимент да предприемаме решителни действия, когато нови проучвания изяснят произхода на дадено произведение“, заяви д-р Жак Шумахер, изпълнителен директор по проучване на произхода на произведенията в Института по изкуствата в Чикаго.

По думите му сътрудничеството и съвместното проучване с Mondex са били от решаващо значение, за да може картината да бъде върната на наследниците на семейство Левенщайн.

Следите водят към Париж и Амстердам

Жан Метценже, живял между 1883 и 1956 г., рисува „Жена с ветрило“ в Париж. През 1928 г. Емануел Левенщайн купува творбата от Пол Ситроен, съобщава The Art Newspaper.

След смъртта на Левенщайн се смята, че неговата вдовица изпраща картината, заедно с други произведения на изкуството, в музея „Стеделик“ в Амстердам.

Съдбата ѝ се преобръща през Втората световна война. „Жена с ветрило“ е продадена на търг в Амстердам през октомври 1940 г. – само няколко месеца след началото на нацистката окупация на Нидерландия.

Десетилетие по-късно картината отново се появява на нидерландския пазар на изкуство. През 50-те години тя преминава през Париж и Ню Йорк, преди в крайна сметка да стигне до Чикаго. През 1959 г. г-н и г-жа Зигмунд Кунстадтер я даряват на Института по изкуствата.

Надпис с молив отключва загадката

Решаващата следа се оказва скрита върху самата картина.

Изследователите използват инфрачервена технология и откриват на гърба ѝ името на Пол Ситроен, изписано с молив. Именно Ситроен е човекът, от когото Емануел Левенщайн е купил произведението през 1928 г.

„Това ни позволи за първи път да установим връзка между нашата картина и семейство Левенщайн“, разказва Шумахер пред Chicago Sun-Times.

След появата на това веществено доказателство музеят предприема допълнително проучване съвместно с Mondex Corporation.

Базираната в Торонто компания е специализирана в издирването и възстановяването на произведения на изкуството, откраднати или разграбени по време на Холокоста.

„Жена с ветрило“ вече не е изложена пред публика в Института по изкуствата. Музеят работи по връщането ѝ на наследниците на Левенщайн, съобщава негов представител пред Chicago Sun-Times.

Посланик Стюарт Айзенстат, съветник на Mondex и един от основните архитекти на Вашингтонските принципи за конфискуваното от нацистите изкуство от 1998 г. и Терезинската декларация от 2009 г., приветства решението.

„Удовлетворяващо е да видим тази картина върната на наследниците на семейство Левенщайн, а Институтът по изкуствата в Чикаго заслужава поздравления за това, че беше безценен партньор в превръщането на това връщане в реалност“, заяви той.

Официалното съобщение на музея потвърждава връщането на произведението и го определя като резултат от новите проучвания върху неговия произход.