След пожарите: Откриха десетки снаряди от Втората световна война във Франция
Има още, ще ги обезвредят най-скоро
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Има още, ще ги обезвредят най-скоро
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За края на Втората световна война
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