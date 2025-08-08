Речта на краля: Чарлз III повтаря думите, които промениха света

Британският крал Чарлз III ще направи обръщение на 15 август към нацията както дядо му преди 80 години

На 15 август британският крал Чарлз III ще се обърне към нацията – точно както направи дядо му, крал Джордж VI, през 1945 г.

Бъкингамският дворец обяви, че кралят на Великобритания Чарлз III лично е написал текста на обръщението, което ще бъде публикувано на 15 август – денят, в който преди 80 години Япония обявява капитулацията си и слага край на Втората световна война, пише Дейли мейл.

Речта на Чарлз III ще съвпадне с историческото обръщение на неговия дядо, крал Джордж VI, който на същата дата през 1945 г. съобщава по радиото за края на глобалния конфликт.

В своето послание тогава Джордж VI казва:

„Нека благодарим на Всемогъщия Бог, че войната по света приключи и че във всяка страна хората могат да насочат своя труд, умения и наука към възстановяване на ужасните разрушения и към изграждане на благоденствие и щастие.“

Очаква се Чарлз III да отдаде почит на поколенията, преживели войната, и да подчертае значението на мира, паметта и международното сътрудничество в съвременния свят.

Историческата приемственост между двамата монарси, дядо и внук, придава допълнителна символика на обръщението, което идва в момент на глобални предизвикателства и търсене на стабилност.

