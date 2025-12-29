От кои вещи трябва да се отървете до настъпването на Нова година

Времето преди Нова година е най-подходящото за почистване на гардероби, чекмеджета, рафтове и много други неща и за това има основателни причини.

Специалистът по организация на дома Лени Розентал препоръчва почистване три пъти годишно, като се вземат предвид сезонните промени (април за пролетно почистване, август преди началото на учебната година и декември за подготовка за ваканцията), като декември не бива да се пропуска, пише Southernliving.

„Почистването преди Нова година е важен инструмент за борба с безпорядъка, защото ви позволява да оцените какво вече имате и да освободите място за всичко ново, което може да се появи“, обяснява експертът. Отърваването от ненужни вещи преди празниците може да създаде по-спокойна атмосфера в дома ви.

Как да разберете от какво да се отървете

Розентал винаги започва като пита клиентите дали активно използват предмета. „Ако отговорът е „да“, помислете дали сте го използвали през последните шест месеца. Ако не и той няма сантиментална стойност, може би е време да се разделите с него – или да го дарите, или да го изхвърлите, или да го прехвърлите“, казва тя.

5 неща, от които да се отървете преди Нова година:

Декорации

Розентал отбелязва, че няма нужда да съхранявате големи кутии с празнични декорации, ако не сте ги използвали от известно време, тъй като те вероятно ще останат неизползвани в бъдеще. Вместо това отървете се от тези предмети, за да освободите място за празнични декорации, които ще ви харесат и ще използвате.

Играчки, които децата са надраснали

Направете това, докато децата са навън, за да не се налага да се борите за всяко изгубено LEGO. Този процес ще освободи място за нови, по-подходящи за възрастта играчки, а също така ще елиминира хаоса от играчки с липсващи части и такива, с които децата вече не играят.

Аксесоари за печене

Ако се отървете от консумативите за печене, които стоят недокоснати през по-голямата част, ако не и през цялата година, това ще освободи ценно кухненско пространство. „Това ново пространство ще позволи по-добра организация и достъп до предмети, които се използват по-често, като например ежедневните ви кухненски инструменти“, обяснява Розентал.

Зимни аксесоари и дрехи

Зимните дрехи могат да заемат много ценно място в гардероба. За да освободите място за нови облекла, Розентал препоръчва да прегледате и изхвърлите вещи, които не сте носили или не сте харесвали миналата зима.

Различни артикули в ключови области

Розентал отбелязва, че основното почистване за Нова година може да бъде досадно, затова препоръчва да се опрости процесът, като се съсредоточим върху най-затрупаните зони. Кухнята и холът са подходящи места за това. „Този ​​целенасочен подход може да доведе до по-ефективни резултати“, казва тя.

