Как правилно да наточим кухненския нож? Съвети от експерти

Острият нож е най-важният инструмент във вашата кухня. Той прави готвенето по-лесно, по-бързо и по-приятно. Тъпото острие може да ви забави, да повреди деликатни съставки и дори да увеличи риска от нараняване. Ето защо е важно да знаете как и колко често да точите ножовете си, обяснява сайтът „Марта Стюарт“.

Колко често трябва да се точат ножовете?

Честотата на заточване на ножовете може да зависи от материала, от който са направени. Главният готвач и собственик на онлайн училището за готвене Purple Kale Kitchenworks, Рона Уелш, казва, че керамичното острие остава остро по-дълго от острието от неръждаема стомана. В същото време острието от въглеродна стомана е по-лесно за заточване.

„Когато ножът е наистина остър, той трябва да се плъзга по храната, независимо колко плътна или твърда е тя“, обясни специалистката.

Кухненските комплекти често се предлагат със специални камъни за заточване на ножове. Това са камъни за заточване с дръжка, а не просто камък. И е необходимо да знаете как да ги използвате.

Първо, дръжте точилния камък и ножа така, че острото острие да сочи далеч от вас. Второ, позицията на острието също е важна – дръжте го под ъгъл от 20 градуса. Работете с ножа първо от едната страна, след това от другата. За да заточите, прокарайте острието по точилния камък 10 пъти от всяка страна.

Въпреки че този метод изглажда ръба на острието, той не премахва грапавини и вдлъбнатини. Поради това експертите препоръчват обикновени камъни за остриене и електрически точилки като най-добрите точилки за ножове.

Въпросът е, че този вид заточване премахва материал от острието, създавайки нов остър ръб.

Правилно използване на точилен камък

Заточващите камъни са плоски абразивни камъни, изработени от алуминиев оксид, керамика, стоманени листове с диамантено покритие или естествен камък. Те трябва да се накиснат преди употреба и да се поддържат влажни, докато острието се трие в камъка.

„Острителните камъни ви дават по-голям контрол върху това как се заточва ножът ви. Точилният камък може да заточва (острието) под различни ъгли и може да се използва с повечето видове стомана“, обяснява Уелш.

Как да заточите нож с помощта на точилен камък:

Преди употреба винаги накисвайте точилния камък във вода, докато всички видими въздушни мехурчета изчезнат. В зависимост от вида на камъка, това може да отнеме от 10 до 45 минути.

Поставете точилния камък хоризонтално, с грубата страна нагоре, върху влажна кърпа, за да предотвратите плъзгането му по повърхността.

Поставете горната част на острия нож върху точилния камък, в левия му край, под ъгъл от 20 градуса. Плъзнете острото острие надясно по камъка, като прилагате натиск със свободната си ръка. Едновременно с това преместете ножа към горния ръб на камъка, като се уверите, че долният ръб на острието докосва камъка, преди да стигнете до десния му край.

За да заточите другата страна на острието, започнете от десния край на точилния камък и наклонете острието в обратната посока. Повторете заточването 10 пъти от всяка страна.

Електрическа точилка за ножове

Тези заточващи машини използват абразивни колела или дискове, задвижвани от електрически мотор. Те също имат своите плюсове и минуси.

„Добрите електрически точила могат да осигурят добър ръб, но с течение на времето те често износват острието на ножа по-бързо“, казва Уелш.

На свой ред, вицепрезидентът на Hammer Stahl Cutlery, Бри Григс, подчерта, че макар електрическите точила обикновено да са по-бързи и по-удобни за употреба, висококачествените устройства могат да бъдат скъпи и по-агресивни в експлоатация.

Освен това, много марки ножове не препоръчват използването на електрически точилки с техните продукти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com