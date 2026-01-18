Как да съхраняваме яйца извън хладилника? Основни правила

Много рецепти изискват яйцата да са на стайна температура, въпреки че в магазина и у дома най-често ги държим в хладилник. Това поражда объркване къде всъщност е най-безопасното място за съхранение и кога яйцата могат да стоят извън хладилника, без риск за здравето.

Кога яйцата трябва да са в хладилник

Купените от магазина яйца задължително трябва да се съхраняват в хладилник, за да бъдат безопасни за консумация. Според Американския съвет по яйцата те могат да останат на стайна температура за кратко време - около 2 часа, а ако температурата е 32 градуса или по-висока, максимум 1 час. След този период рискът от развитие на бактерии, включително салмонела, нараства значително и яйцата вече не се считат за безопасни.

Температурните колебания са особено проблемни, защото ускоряват размножаването на микроорганизми. Затова експертите съветват яйцата да се държат постоянно при температура под 4 градуса, да се изхвърлят всички счупени яйца и винаги да се мият ръцете и кухненските прибори след контакт със сурови яйца.

Пресни яйца от фермата

Пресните яйца директно от ферма подлежат на различни правила. Те могат да се съхраняват на стайна температура в продължение на 1 до 2 седмици, стига да не са измити. Естествената защитна обвивка на черупката остава непокътната и предпазва яйцето от бактерии, но тя се нарушава при миене.

Важно правило при тези яйца е да не се измиват, докато не дойде моментът за употреба. Ако бъдат измити предварително, защитният слой се премахва и яйцата вече трябва да се съхраняват в хладилник.

Как да ги запазим най-дълго

Ако целта е по-дълго съхранение, най-сигурният вариант е немитите яйца да се поставят в хладилник още от самото начало. При правилни условия те могат да издържат между 4 и 5 седмици, без да загубят качествата си. Така се съчетава безопасността с удобството, а яйцата остават подходящи както за готвене, така и за печене, когато е необходимо просто да се извадят и да се темперират за кратко преди употреба.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com