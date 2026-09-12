Шепа сол в хладилника - полезен трик, който малцина използват
Домашният метод е лесен и евтин, но при упорита миризма трябва да проверите храната, чекмеджетата и самия уред
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Домашният метод е лесен и евтин, но при упорита миризма трябва да проверите храната, чекмеджетата и самия уред
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