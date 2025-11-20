Колко дълго можем да държим яйцата в хладилника? Мнението на експерт

Сроковете на годност на храните може да изглеждат малко объркващи, но те са там с причина. Що се отнася до яйцата има прости начини да проверите дали действително са се развалили на датата, отпечатана на опаковката, съобщава CNET.

По-специално експертът по храните Закари Картрайт обясни колко дълго всъщност издържат яйцата в хладилника и как да ги съхраняваме правилно.

Колко дълго издържат яйцата в хладилника?

Според USDA яйцата обикновено остават безопасни за консумация в продължение на 3-5 седмици, когато се съхраняват в хладилник. Картрайт обаче казва: „Те често остават безопасни за консумация в продължение на седмица или две след изтичане на срока им на годност, ако се съхраняват в хладилник.“

Експертът отбеляза, че яйцата трябва да се съхраняват в оригиналната им картонена опаковка „с острието надолу“, за да се запази свежестта им чрез задържане на въздушния джоб в горната част. Това забавя загубата на влага и държи жълтъка центриран.

Освен това, обяснява Кътрайт, е важно яйцата да се съхраняват в най-студената част на хладилника, а не на вратата, тъй като температурите в тази зона варират.

Можете ли да замразите яйца?

Яйцата могат да бъдат замразени, но не с черупките им. Един от вариантите за замразяване на яйцата е да ги счупите, разбиете и след това да ги съхраните. Като алтернатива можете да замразите жълтъците и белтъците отделно.

„Можете също да направите бъркани яйца или яйчени топчета и да ги съхранявате във фризера за два до три месеца. Въпреки че яйцата могат да се развалят, те често остават пресни много по-дълго, отколкото си мислите“, се казва в статията.

Как да проверим свежестта на яйцата?

Ако искате да проверите дали яйцата ви са все още безопасни за консумация, преди да ги счупите, можете да направите тест за плаваемост, като използвате яйце и чаша студена вода.

„Първо, напълнете голяма чаша със студена вода, след което внимателно спуснете яйцето в нея. Ако яйцето потъне и се обърне настрани, то все още е безопасно за ядене. Ако яйцето потъне, но остане изправено, то също е безопасно за ядене, но е по-старо яйце и трябва да се използва възможно най-скоро. Ако обаче яйцето веднага изплува на повърхността, то е развалено и трябва да се изхвърли“, се обяснява в статията.

Също така е добре да се помни, че ако едно яйце в опаковката премине теста, това не гарантира, че останалите ще бъдат пресни. Затова проверявайте всяко яйце поотделно преди готвене и обръщайте внимание на миризмата след счупването му.

„Силната миризма, подобна на сяра, е ясен знак, че яйцето се е развалило“, предупреди Картрайт.

