Неочаквана подправка се оказа най-добра за сърцето

Високото кръвно налягане, повишените нива на „лошия“ холестерол и хроничното възпаление увеличават риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Въпреки че редовната физическа активност и балансираната диета са най-важни за здравето на сърцето, малките решения, които вземате в кухнята, като например изборът ви на подправки, могат да подкрепят тези усилия, пише Eatingwell.

Сред многото билки, използвани в готвенето, диетолозите препоръчват кориандъра.

Казват, че е една от най-добрите за здравето на сърцето.

Ползи за здравето от кориандъра:

Помага за намаляване на нивата на „лошия“ холестерол

Кориандърът съдържа фитостероли, съединения, които поддържат здравето на сърцето и нормалните нива на холестерола . „Кориандърът съдържа от 18,17 до 31,15 милиграма фитостероли на порция от ¾ чаша“, казва диетологът Андрю Акафонг.

„Фитостеролите намаляват абсорбцията на холестерол в червата, понижавайки нивата на „лошия“ холестерол“, обяснява Акафонг.

Националната липидна асоциация на САЩ препоръчва консумацията на 2 грама фитостероли на ден, за да се намали „лошият“ холестерол с 5-10%. Въпреки че няма да постигнете това количество само от кориандър, редовното му включване в диетата ви – заедно с други богати на фитостероли храни като ядки, семена и пълнозърнести храни – ще помогне за поддържане на здравословни за сърцето нива на холестерол.

Поддържа здравословно кръвно налягане

Кориандърът е богат на лутеолин, зеаксантин и кверцетин, които спомагат за поддържането на здравословно кръвно налягане чрез стимулиране на производството на азотен оксид. „Азотният оксид е сигнална молекула, която помага за отпускане на кръвоносните съдове и намаляване на артериалното налягане за по-ефективен кръвен поток“, обяснява Акафонг.

Освен това диетологът Джесика Брантли-Лопес отбеляза, че успокояващите свойства на кориандъра могат да бъдат от полза за сърдечно-съдовата система.

Помага за намаляване на оксидативния стрес и борба с възпалението

„Растителните съединения в кориандъра могат да помогнат за намаляване на оксидативния стрес и да поддържат здравето на съдовете“, отбеляза диетологът Бес Бъргър.

Факт е, че оксидативният стрес може да увреди кръвоносните съдове и с течение на времето да допринесе за възпаление, увеличавайки риска от сърдечно-съдови заболявания. Антиоксидантната смес в кориандъра може да помогне за противодействие на тези ефекти.

Подсилва вкуса на ястията без излишна сол или мазнини

Едно от най-практичните предимства на кориандъра е способността му да добавя богат вкус към ястията без използването на натрий и мазнини.

„Кориандърът подобрява вкуса, така че се нуждаете от по-малко сол или мазнини, за да има храната ви добър вкус, което е много важно за здравето на сърцето“, отбелязва Бъргър.

Кориандърът може да подобри вкуса на супи, салати, зърнени ястия и ястия на протеинова основа, което улеснява намаляването на солените подправки и тежките сосове.

Какво да направите, ако не харесвате вкуса на кориандъра

За тези, които не обичат кориандър, магданозът и босилекът са отлични алтернативи, препоръчва диетологът Джулиана Крими. „Магданозът е богат на витамин С и антиоксиданти – хранителни вещества, които поддържат здравето на сърцето и помагат за намаляване на възпалението“, обясни тя.

Босилекът е друг отличен избор благодарение на евгенола, съединение с противовъзпалителни свойства. Крими отбеляза, че босилекът се съчетава лесно с полезни за сърцето мазнини като зехтина, което го прави лесен за добавяне към ястия като салати и сосове.

