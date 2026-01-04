Залавянето на Мадуро удари Леонардо ди Каприо

Американската операция по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро в оказа в най-неподходящия ден за холивудската звезда Леонардо ди Каприо.

В събота той трябваше да вземе наградата си Desert Palm Achievement Award, но беше принуден да пропусне гала концерта на Международния филмов фестивал в Палм Спрингс поради ограничения за въздушния трафик.

За ваканцията, както много от холивудските си колеги, той бе избрал луксозна яхта на карибския остров, притежание на Франция – Сен Бартелеми, кръстен от Христофор Колумб на брат си Бартоломео.

Въздушното пространство на целия карибс8ки регион обаче беше затворено, докато американските военни залавяха Мадуро, а после го транспортираха до САЩ.

Затова Ди Каприо се включи онлайн, за да получи наградата за ролята си във филма „Една битка за другия“, пише Variety.

