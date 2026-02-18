Хрантутилата Калушев продължава да изумява. Как става самоубийството

Изключително важни думи на София Андреева, която е запозната от първо лице с учението на Ивайло Калушев.

По нейни думи те са имали специална стая за медитации за "тъмен ритрийт".

Ето какво пише тя:

"Защо ако искаха ритуално самоубийство , не го направиха спокойно . В мазето имаше специална стая за медитации - предназначена за “ тъмен “ ритрийт . Можеха до идат във всяка пещера на България и да се скрият .", пише тя.

"Трябва да се били много тъпи да правят сеир на цяла България , та да им излезе име на секта.

Всичките членове на “сектата” владееха специална практика за изстрелване на съзнанието през фонтанелата наречена Пхова . Може да се ползва за самоубийство .

Но НЕ . Трябва да се изпозастрелят като диваци .

На първия разпит в полицията , когато ми подаваха идеята за самоубийството ,

аз казах :

“ПРЕДОЛАГАМ , ЧЕ АКО Е САМОУЙСТВО , НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ГИЛЗИ , САМО ПО 1 ДУПЧИЦА НА ТЕМЕТО. И то пробивът е от вътре навън , защото от там си изстрелва съзнанието . ПХОВА се нарича методът. Преподава се само от квалифицирани учители от Тибетския будизъм . Методът е на повече от 1000 години . До окупацията на Китай масово се ползваши от хората в Тибет да прехвърлят съзнанието си в чисти земи .

Ако се направи , преди да е дошло времето за смърт , се ползва за самоубийство ."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com