Ето ги кандидатите за шеф на БНТ

С по пет гласа "за" Съветът за електронни медии (СЕМ) единодушно допусна до изслушване петимата кандидати за генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ). Това се случи на извънредно заседание на Съвета днес, предаде БТА.

Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова ще бъдат изслушани от членовете на СЕМ утре, 19 февруари.

С пет гласа "за" СЕМ прие и конкретни процедурни правила. Изслушванията ще се проведат в последователността на подаване на документите, като за всеки кандидат са предвидени по 50 минути.

Първа в 14:00 ч. ще се представи Свилена Димитрова. След нея в 14:50 ч. ще бъде изслушан Емил Кошлуков. Сашо Йовков е от 15:40 ч, а в 16:30 ч. - Невена Андонова. Последна пред членовете на СЕМ и представителите на БНТ ще застане Милена Милотинова в 17:20 ч.

Всеки кандидат ще разполага с 15 минути за представяне на концепцията си за управление на БНТ. След това членовете на СЕМ ще могат да задават въпроси до две минути всеки, като отговорите трябва да се вместят в общо 15 минути. Представителите на БНТ ще имат до пет минути за въпроси, а присъстващите журналисти - също до пет минути.

По-рано днес, на друго извънредно заседание, Съветът прие решение да продължи процедурата за избор на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ). Тя бе замразена миналата година заради съдебно дело, което приключи на 13 февруари тази година с решение на Върховния административен съд (ВАС), с което обезсили определение на Административен съд София-област за спиране изпълнението на решението на СЕМ за избора на генерален директор на БНТ.

