Тревога от върха на AI индустрията: Натиснете спирачката!
Ръководителят на Anthropic вижда опасност от загуба на човешкия контрол, кибератаки и тежки икономически сътресения
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Ръководителят на Anthropic вижда опасност от загуба на човешкия контрол, кибератаки и тежки икономически сътресения
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Коментарите идват на фона на опасения в Силициевата долина
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