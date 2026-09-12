Голям шеф каза за Никола Цолов и Формула 1

Шефът на Racing Bulls Алън Пърмейн разкри, че Никола Цолов попада в плановете на отбора за Формула 1 за сезон 2027, като в същото време изтъкна силните изяви на Лиам Лоусън и Арвид Линдблад. Тимът разполага с богат избор за пилотския си състав, но именно поради тази причина в базата във Фаенца не бързат с окончателното решение.

Лоусън прави един от най-убедителните си сезони във Формула 1, докато съотборникът му и новобранец Линдблад също впечатлява със стабилно каране. През последните три състезателни уикенда новозеландецът дори се състезава за Red Bull като заместник на контузения Исак Хаджар, въпреки че призна за трудностите от постоянното редуване на два напълно различни болида.

В същото време подкрепяният от Red Bull Цолов е лидер в класирането на Формула 2 още в дебютния си сезон. Българският пилот вече записа шест победи през 2026 година, включително рекордна серия от три поредни триумфа на "Ред Бул Ринг" и "Силвърстоун". Миналия месец родният талант направи и първия си тест с болид от Формула 1 на пистата "Имола", където навъртя цели 690 километра с автомобил на Racing Bulls.

"Мисля, че все още е малко рано за нас, честно казано", коментира Пърмейн. "Традиционно изчакваме малко по-дълго и не сме под напрежение да обявяваме какво ще правим следващия сезон. Никола, разбира се, е в мислите ни и прави невероятна кампания. Първи сезон във Формула 2, води в шампионата. Всичко се развива отлично за него. Въпреки това разполагам с двама фантастични пилоти в лицето на Лиам и Арвид, така че това е приятен проблем за разрешаване."

Самият Цолов запазва пълно спокойствие относно бъдещето си и заяви: "Пълният ми фокус все още е върху Формула 2. Трябва да довърша сезона, така че карам състезание за състезание, наистина ден за ден. Мисля, че това е най-доброто, което мога да направя. Няма нищо друго обсъждано и съм сигурен, че ако продължавам да се справям добре, отборът ще направи най-доброто за мен. Имам пълно доверие на Red Bull, че ще вземат правилното решение."