В Левски взеха решението за Даниел Боримиров

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров ще продължи да заема пост в клуба и след провеждането на Общото събрание, съобщава „Тема Спорт“.

Сбирката на акционерите ще се проведе в понеделник, 14 септември, от 10:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“. На нея новият собственик Атанас Бостанджиев ще определи новите силни фигури при сините.

Всъщност маститият бизнесмен изцяло ще преформатира клуба, ще промени и формата на управление, което минава и през направата на нов устав. От двустепенна тя ще премине към едностепенна. Което означава, че сегашните Надзорен и Управителен съвет ще бъдат закрити с незабавен ефект, а ръководната дейност ще премине в ръцете на Съвет на директорите, който ще се състои от петима души

Именно това предстои да бъде гласувано в понеделник. В момента Надзорният съвет на сините се състои от Наско Сираков – доскорошен мажоритарен собственик, а в момента президент, Мило Борисов – бос на вече бившия генерален спонсор на сините, както и Антон Краус. Председател на Управителния съвет, както и изпълнителен директор, пък е Даниел Боримиров, а в ръководния орган влизат още Галина Костова и Христо Йовов.

Боримиров ще продължи да изпълнява функции – до момента именно той представлява клуба пред институции и компании и неговият подпис стои под договорите. В новото ръководство обаче ще има и силен човек от финансовия сектор, който ще трябва да одобрява харчовете.