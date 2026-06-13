Червена знаменитост сложи Боримиров на мястото му
Не се оправдавай за загубата
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Не се оправдавай за загубата
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Защо не се появиха на честването на синята легенда
В Левски още не могат да се разберат за ключови постове
Става въпрос за бившия футболен национал Даниел Боримиров.
Има хора, които ще спасят клуба, категоричен е бившия ас на "сините"