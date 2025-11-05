Боримиров с горещ коментар за Вечното дерби

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите след жребия за Купата на България, който изпрати сините срещу Витоша Бистрица. Той коментира и предстоящото дерби с ЦСКА, което ще се играе в събота.

„Ще подходим максимално сериозно срещу отбора на Витоша Бистрица. Не вярвам под ръководството на Хулио Веласкес да излязат в мач без да се раздадат. Оптимистично е настроението преди събота. Готвим се за предстоящото дерби срещу ЦСКА. Желанието ни е да зарадваме нашите фенове и да вземем победа.

Няма значение моментното класиране — този мач е с голям заряд и който е по-мотивиран, той обикновено побеждава. Който направи по-малко грешки, ще спечели“, заяви Боримиров.

Ръководителят на сините призова за феърплей и добър пример между клубовете:

„Надявам се двата клуба да дадем пример на останалите. В последните няколко мача нямаше никакви ексцесии и дано сме оставили това в миналото. Нека хората да идват със семействата си на стадионите, а не да има глупостите, които сме гледали минали години.

Имаше среща между двата клуба и полицията. Фактът, че полицията намалява буферните зони, значи може да се има доверие и вървим по правилния път да изградим един еталон.“, каза още Даниел Боримиров.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com