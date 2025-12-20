Тежки дербита на Острова в събота

Едни от най-добрите отбори в Европа ще изиграят мачовете си в събота, което ни гарантира истински предколеден подарък.

Ето и програмата

14:30 часа Нюкасъл - Челси Диема Спорт 2

14:30 часа Чемпиъншип Саутхямптън - Ковънтри Диема Спорт

15:00 часа Овиедо - Селта MAX Sport 4

16:30 часа Хамбургер - Айнтрахт Франкфурт Нова Спорт

16:30 часа Щутгарт - Хофенхайм Диема Спорт 3

17:00 часа Брайтън - Съндърланд Диема Спорт

17:00 часа Манчестър Сити - Уест Хям Диема Спорт 2

17:15 часа Леванте - Реал Сосиедад MAX Sport 4

19:00 часа Лацио - Кремонезе MAX Sport 3

19:30 часа РБ Лайпциг - Байер Леверкузен Диема Спорт 3

19:30 часа Тотнъм - Ливърпул Диема Спорт 2

19:30 часа Осасуна - Алавес MAX Sport 4

21:00 часа НЕК Наймеген - Аякс Ринг

21:30 часа Втора бундеслига Холщайн Кил - Динамо Дрезден Диема Спорт 3

21:45 часа Ювентус - Рома MAX Sport 3

22:00 часа Евертън - Арсенал Диема Спорт 2

22:00 часа Лийдс - Кристъл Палас Нова Спорт

22:00 часа Реал Мадрид - Севиля MAX Sport 4

22:00 часа Купа на Франция Фонтене - ПСЖ MAX Sport 2

