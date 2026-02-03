Бос на Ливърпул с много важни думи за отбора

Спортният директор Ричард Хюз изрази увареност, че играчите, които се присъединиха към Ливърпул през лятото ще се адаптирам към отбора.. Мърсисайдци похарчиха близо половин милиард евро на трансферния пазар преди началото на сезона и въпреки че някои като Юго Екитике се представят отлично, други все още не са разкрили пълния си потенциал. Това със сигурност започва да прави в последно време и Флориан Виртц.

Големите промени в Ливърпул очаквано се отразиха на формата на шампионите, които през февруари са едва шести в класирането на Висшата лига и изостават с две точки от първата четворка.

Ето какво каза Хюз в предаването "Reds Roundtable" по клубната телевизия:

"Нашата работа е непрестанно да опитваме да помагаме на новите футболисти за адаптацията им. Нормално е едно младо момче от друга държава да се нуждае от време в новата среда. Тук се играе различен тип футбол от това, на което са свикнали. Разликата може и да не е космическа, но я има.

Те се нуждаят от подкрепа, но не бива и да ги задушаваш. Трябва да ги насочваш по пътя и сами да си стъпят на краката. Всеки един от тях е тук, защото е много качествен футболист. Извоювали са си го сами. В клуба сме доволни от свършената работа през лятото и това не важи само за мен.

Целта ни е да извлечем най-доброто от всеки един от тях. Стига съответните футболисти да са правилните, а ние винаги сме сигурни в това, то тогава добрите игри на терена не закъсняват. Не бива обаче да се фокусираме само върху тях, защото футболът е колективен спорт. Не можем да си позволим да забравим тези с повече стаж при нас или пък Федерико Киеза, който има само един сезон".

