Много изненадваща новина за Лео Меси

Вицепрезидентът на родния клуб на Лионел Меси - Нюелс Олд Бойс - Хуан Мануел Медина, призна пред, че клубът от Росарио работи по привличането му. Ето какво каза той пред аржентинската медия "TN":

"Работим по въпроса Лео да играе за Нюелс през първата половина на 2027 г., но засега няма нищо повече от това.

Идеята за завръщането на Меси в Росарио надхвърля чисто футболните въпроси, тъй като това е проект за град Росарио, провинцията и аржентинския футбол", посочи Медина. "Всичко зависи от това какво можем да предложим по отношение на инфраструктурата и спортната система.

Медина призна, че от клуба са разговаряли с представителите на Меси, но до момента няма нищо окончателно.

"Идеята беше обсъдена и повдигната, но днес няма твърди решения".

