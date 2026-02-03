Лудогорец спечели Суперкупата на България след победа с 1:0 над Левски.

В герой за "орлите" се превърна златната резерва Бернард Текпетей. Ганаецът се разписа с рамо в 70-ата минута, само 60 секунди, след като се появи на терена.

Над 14 хиляди души гледаха мача. Най-много бяха продадените билети в сектор „В“, където 82% бяха продадените хартийки - 6711/8180.

На трибуните бе и президентът на БФС Георги Иванов. Срещата се проведе при температури около нулата, но теренът бе в добро състояние въпреки падналия сняг вчера.

