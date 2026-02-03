Сираков отсече: Войната тепърва започва

Босът и легенда на Левски Наско Сираков коментира загубения мач от Лудогорец за Суперкупата на България.

Мажоритарният собственик на "сините" е оптимист за битката на „сините“ и вярва, че настроението ще се подобри при победа в събота над Ботев Враца.

"В такъв мач, който допусне първа грешка – плаща скъпо. Топката беше в нас, елементарен гол в 70-тата минута. Загубихме битка, но войната тепърва започва.

Това няма да повлияе, отборът тренира добре. Никой не прави трагедии след един такъв мач. Остава ни да мислим за мача с Ботев Враца.

Мисля, че след добра победа в събота – отиваме с високо вдигната глава в Разград. Много съм доволен от отбора", категоричен е босът на Левски.

