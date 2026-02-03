Тежък удар за Везенков

Александър Везенков и Олимпиакос допуснаха поражение със 98:108 след продължение при гостуването си на Дубай Баскет в среща от 26-ия кръг на Евролига. Така гръцкият тим прекъсна серията си от пет поредни победи.

Везенков завърши с 12 точки, 5 борби и 2 завършващи подавания за 31 минути на терена. Най-резултатен за Олимпиакос беше Тайлър Дорси с 18 точки.

Домакините започнаха по-силно и натрупаха аванс още в първата част, като водеха с 26:17 след десет минути игра. До почивката съставът от Дубай запази преднината си и се оттегли на почивка при 52:40.

Олимпиакос изигра по-добра трета четвърт и с активна игра, включително 10 точки от Везенков в този период, намали изоставането до 70:74. В заключителните минути на редовното време гостите стигнаха до обрат за 90:89, но последва нова размяна на водачеството. В крайна сметка точна стрелба от далечно разстояние изравни резултата за 95:95 и изпрати мача в продължение.

В допълнителните пет минути Олимпиакос поведе с 98:95, но серия от 13 безответни точки за домакините реши всичко и оформи крайното 108:98.

За победителите по 21 точки отбелязаха Мфионду Кабенгеле и Дуейн Бейкън. В следващия кръг Олимпиакос приема Виртус Болоня, пише "Топ спорт".

