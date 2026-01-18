Уембаняма взриви НБА с 39 точки и решаваща борба за Спърс

Вечерта в НБА предложи всичко, което прави лигата безпощадна – феноменални индивидуални изпълнения, обрати до последната секунда и шампиони, които си тръгнаха победени. В центъра на вниманието отново бе Виктор Уембаняма, но около него избухнаха още редица лични спектакли и категорични победи, които разместиха пластовете в конференциите.

Уембаняма донесе драматична победа

Виктор Уембаняма изигра пореден мач, който затвърди статута му на феномен, след като отбеляза 39 точки и овладя 9 борби, включително решаваща в самия край, за победата на Сан Антонио Спърс със 126:123 над Минесота Тимбъруулвс. Домакините доминираха до почивката и поведоха с 25 точки, като във втория период записаха историческа четвърт – 48:22, най-резултатната за тима от близо четири десетилетия. Минесота обаче се върна в мача, водена от Антъни Едуардс, който наниза внушителните 55 точки, а в последните минути имаше няколко размени на водачеството, преди Спърс да удържат успеха.

Денвър и Далас с класа, лични върхове и серии

Денвър Нъгетс продължи възхода си с победа 121:115 над Вашингтон, като Джамал Мъри реализира 42 точки, седем от които в последните малко повече от две минути. Тимът спечели четвърти пореден мач и шести от последните си седем. В Далас Маверикс се справи с Юта със 138:120, а Клей Томпсън отбеляза 23 точки само за 20 минути и премина границата от 17 000 точки в кариерата си в НБА. Отсъствието на новобранеца Купър Флаг заради контузия не попречи на домакините да наложат темпо и да вземат втора победа над Джаз в рамките на три дни.

Разгроми, шампионски срив и нов удар за Лейкърс

Детройт Пистънс не остави шанс на Индиана и спечели със 121:78, докато Финикс Сънс надделя като гост на Ню Йорк със 106:99, воден от 27 точки на Девин Букър. В Маями шампионът Оклахома Сити прекъсна серията си от пет поредни победи след драматична загуба със 120:122, въпреки 39 точки на Шей Гилджъс-Александър. Бостън Селтикс разгроми Атланта със 132:106 след 41 точки на Джейлън Браун, а Портланд победи Лос Анджелис Лейкърс със 132:116. Лейкърс отново бяха без Лука Дончич, а Леброн Джеймс завърши с 20 точки, 9 борби и 8 асистенции при девета загуба в последните 14 мача.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com