Разкриха бъдещето на ЛеБрон Джеймс

ЛеБрон Джеймс няма да напусне Лос Анджелис Лейкърс до края на настоящия сезон в НБА. Информацията идва от журналиста Дейв МакМенамин в материал за ESPN.

Според публикуваното, въпреки различните трансферни спекулации и движения на пазара, Джеймс ще остане в състава на Лейкърс до края на кампанията.

Решението не зависи единствено от клуба. Договорът на баскетболиста включва клауза, която му дава право да блокира всяка евентуална сделка. Това означава, че дори при желание от страна на Лейкърс за трансфер, последната дума остава у самия играч.

Агентът му Рич Пол още през декември е заявил, че Леброн няма намерение да иска размяна и планира да довърши сезона в Лос Анджелис.

