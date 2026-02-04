Лудогорец с позиция за скандала с Текпетей

Лудогорец излезе с официална позиция, с която осъди поведението от страна на фенове на Левски след мача за Суперкупата между двата отбора, който завърши 1:0 за "орлите".

Запалянковци на "сините" атакуваха вербално авторът на победния гол за Лудогорец - Бърнард Текпетей при прибирането му в тунела на Националния стадион "Васил Левски".

От разградския клуб обявиха, че освен обиди на расова основа, Текпетей е получил и смъртни заплахи.

"Орлите" застанаха зад своя футболист и заявиха твърдата си позиция в борбата с расизма

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com