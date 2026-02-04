Какво става? Обявиха Роналдо за издирване

Иронични обяви тип "изчезнал" с лика на Кристиано Роналдо се появиха на някои улици в Саудитска Арабия. Плакатите са оформени като издирвателни съобщения, но съдържанието им е със саркастичен характер, пише "Топ спорт".

Според разпространената информация текстът гласи, че на снимката е "40-годишен мъж, който е принуден да плаче неутешително, докато семейството му го търси". Кадърът показва нападателя на Ал Насър в емоционален момент по време на мач.

По-рано се появиха данни, че Роналдо обмисля възможността да прекрати договора си с клуба. Португалецът играе за Ал Насър от 2023 г., а контрактът му е валиден до 2027 г. Пазарната му стойност е оценявана на 12 милиона евро.

