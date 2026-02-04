ФИФА зарадва клуб от родната Първа лига

ФИФА свали всички забрани на Берое, след като старозагорският клуб покри задълженията си, съобщава Dsport.

Собственикът на Берое Ернан Банато успя да се разплати навреме по казусите, за да бъдат те приключени, което ще позволи на старозагорци да картотекират всичките нови попълнения за гостуването на Ботев Пловдив, което е в неделя.

Берое до миналата седмица имаше активни 4 случая, по които ФИФА се бе произнесла.

„Зелените“ привлякоха през зимата вратаря Жауме Валенс, защитниците Сантиаго Брунели и Давид Валверде, халфа Франсиско Варела и нападателя Емир Кухиня. По всичко изглежда, че те ще бъдат на разположение на старши треньора Хосу Урибе за първата среща от втория полусезон.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com