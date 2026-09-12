ФИФА обяви гръмка новина за Инфантино
56-годишният швейцарец е подложен под сериозен натиск да подаде своята оставка
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56-годишният швейцарец е подложен под сериозен натиск да подаде своята оставка
Напрежението във ФИФА расте
Той промени футбола, заяви Самуел Ето'о
Идеята му е била остро разкритикувана от УЕФА, КОНМЕБОЛ, АФК и КОНКАКАФ
Много тежки наказания за някои играчи
Решението идва в отговор на плановете му да продаде част от правата за турнирите под егидата на ФИФА
Американският президент определи Инфантино като „фантастичен“
Футболната централа призна за обезщетение и платен бизнес курс на бивша служителка, но президентът на ФИФА нарече твърденията за връзка "категорично н...
Разследване на „Дейли Телеграф“ показва, че плащането е направено по време на мандата му като генерален секретар на УЕФА, но той отрича
Шефът на ФИФА вече не се ползва с доверието на футболната общност
През последните дни швейцарецът беше подложен на сериозни критики
Португалската легенда написа остро писмо срещу президента на ФИФА
Азиатските асоциации биха могли да държат ключа към бъдещето на президента на ФИФА
Планът на Джани Инфантино предвиждаше външни инвеститори да получат дялове в турнирите на световната футболна централа
Президентът на ФИФА си навлече още неприятности
Планът на 56-годишния швейцарец да продаде дял от световните първенства на външни инвеститори разбуни духовете
УЕФА възнамерява да поиска вот на недоверие, ако той откаже оставка
Европа обсъжда бойкот на световното първенство
Доклад разкрива необичайни залози за милиони долари, червени картони, решения на VAR и мачове, поставени под специално наблюдение
ФИФА разпределя рекордните 871 милиона долара, а за първи път победителят ще получи и специални шампионски пръстени