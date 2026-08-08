Нов скандал: УЕФА платила шестцифрена сума на любовница на Инфантино

Нов скандал постави президента на ФИФА Джани Инфантино под още по-силен натиск. Според разследване на британския "Daily Telegraph", УЕФА е изплатила шестцифрена сума на жена, за която се твърди, че е имала връзка с Инфантино по времето, когато той е бил генерален секретар на европейската футболна централа.

Инфантино, който е женен, категорично отрича обвиненията.

„Тези твърдения са категорично неверни“, е заявил говорител на президента на ФИФА пред британското издание. По думите му никой служител на УЕФА или ФИФА никога не е подавал оплакване срещу Инфантино, тъй като „никога не е имало подобен инцидент“.

УЕФА потвърди: Имало е плащане

От УЕФА потвърдиха, че на въпросната жена действително е било направено плащане при напускането ѝ.

От европейската футболна централа обаче уточняват, че сумата е била предназначена за покриване на разходите ѝ за MBA обучение в местно бизнес училище.

Според УЕФА всички плащания са били извършени в съответствие с действащите по онова време правила. От организацията признават, че впоследствие тези правила са били затегнати и днес отговарят на стандартите, прилагани в съвременна международна организация.

Инфантино вече е под обстрел заради Световното първенство

Новите твърдения идват в изключително неудобен момент за Инфантино.

56-годишният президент на ФИФА е подложен на сериозен натиск заради провалените планове за продажба на дялове от Световното първенство на частни инвеститори.

Инфантино вече се извини за „грешките“, допуснати около спорния проект, но не подаде оставка, след като получи подкрепата на висши футболни ръководители по време на среща в Мароко.

Европейски футболни федерации дори заплашиха с бойкот на събития на ФИФА, настоявайки определени условия да бъдат изпълнени.

В същото време Инфантино продължава да получава подкрепа от южноамериканската футболна конфедерация КОНМЕБОЛ, Африканската футболна конфедерация, както и от футболните федерации на домакина на Световното първенство Мексико и финалиста Аржентина.

Инфантино оглави ФИФА през 2016 г., след като преди това беше част от ръководството на УЕФА, където постъпва през 2000 г. и става генерален секретар през 2009 г.