Пореден тежък удар по световноизвестно българско състезание

Рали „България“ няма да се проведе и през 2026 г., след като Автомобилната федерация на България обяви, че за планираното между 4 и 6 септември състезание не е осигурено необходимото държавно финансиране. Решението е тежък удар за най-престижната автомобилна надпревара у нас, която трябваше да се завърне в календара след продължително прекъсване.

Вместо Рали „България“ българските екипажи ще участват в гръцкото рали „Дет“ на 12 и 13 септември, което ще бъде зачетено като трети кръг от националния шампионат. Така състезание с история от повече от половин век отново остава само в календара, но не и на пътя.

От „Златни пясъци“ до световния елит

Историята на Рали „България“ започва официално на 12 юни 1970 г., когато в курорта Златни пясъци стартира първото международно рали „Златни пясъци“. В него участват 36 екипажа от България, Полша, тогавашна Югославия и ГДР. Само две години по-късно надпреварата вече е част от Европейския рали шампионат.

През годините състезанието сменя имената си - „Златни пясъци“, „Златни“, „Албена“, а след преместването му от Черноморието към Боровец през 2002 г. се утвърждава като Рали „България“. Най-големият му международен връх идва през 2010 г., когато България приема кръг от Световния рали шампионат и победата печели Себастиен Льоб.

Половин век без пропусната година

Историческата статистика показва нещо особено впечатляващо - от първото официално издание през 1970 г. до 2019 г. Рали „България“ има точно 50 поредни издания. Юбилейното 50-о състезание се провежда край Варна през май 2019 г. и е спечелено от Димитър Илиев и Петър Стойчев.

Това означава, че в продължение на половин век календарът не пропуска нито една година. Имало е тежки моменти - през 2009 г. например състезанието е прекратено предсрочно след трагичен инцидент и смъртта на италианския навигатор Флавио Гулиелмини - но самото издание се е състояло и влиза в историческата поредица.

Големият срив идва след юбилея.

След 2019 г. започнаха прекъсванията

През 2020 г. Рали „България“ е отменено в условията на извънредната ситуация около пандемията. Самата ФИА отбелязва състезанието от 8-10 май 2020 г. като отменено.

През 2021 г. надпреварата се завръща като 51-о издание, а победата печелят Мирослав Ангелов и Георги Гаджев.

Следва нова пауза през 2022 г., когато планираното издание не се провежда на фона на сериозните организационни и институционални проблеми в българския автомобилен спорт. Въпреки че Рали „България“ фигурира в първоначалните планове за сезона, до състезание не се стига.

През 2023 г. идва ново завръщане - този път във Велико Търново. 52-ото Рали „България“ е спечелено от Мартин Сурилов и Здравко Здравков и е кръг от Европейския рали трофей на ФИА.

Но това остава последното реално проведено издание. За 2024 г. планираното 53-о Рали „България“ е отменено, а през 2025 г. надпреварата отново отсъства. Именно затова в началото на 2026 г. Автомобилната федерация обяви, че най-голямото ни рали „се завръща“.

Завръщането беше записано дори от ФИА

Рали „България“ беше включено и в официалния календар на Европейския рали трофей на ФИА за 2026 г. с дати 4-6 септември. Международната федерация все още показва българския кръг в първоначално одобрения календар за сезона.

Сега обаче АФБ съобщава, че състезанието няма да се състои заради „неосигурено на този етап финансиране от държавата“.

Така контрастът с историята е особено болезнен - след 50 поредни проведени издания между 1970 и 2019 г., в последните години Рали „България“ все по-трудно намира място на собствените си пътища.

Българският шампионат отива в Гърция

На мястото на отмененото Рали „България“ в националния календар влиза гръцкото рали „Дет“, което ще се проведе на 12 и 13 септември и ще носи точки като трети кръг от българския шампионат.

За българските екипажи ще важи специалният правилник на АФБ за автомобилните ралита през 2026 г. Организаторите в Гърция трябва да публикуват програмата, часовия график и допълнителния правилник в началото на следващата седмица.

Рали „Дет“ е част от гръцкия асфалтов шампионат, който е едно ниво под националния рали шампионат на Гърция. Лидер в него е Георгос Анаполиотакис с „Форд Фиеста R5“, спечелил първите три кръга.

Българите Антон Титов и Александър Спиров с „Хюндай i20 N Rally2“ вече имат два подиума там през сезона - трето място в рали „Ламиас“ през март и второ място в рали „Ипиротико“ през юни.

Замяната обаче трудно може да прикрие голямата загуба за българския автомобилен спорт. Състезание, стигнало от Златни пясъци до Световния рали шампионат и оцеляло без годишно прекъсване цели пет десетилетия, отново няма да се проведе заради липса на средства.