Зимният дворец приличал на казино. Керязов започва ревизия на спортните имоти

Спортният министър Енчо Керязов обяви, че започва преглед на дейностите в държавните спортни бази след проверки, които според него са показали тежка амортизация и търговски обекти без ясни договори. Той сам отвори темата за спортна база „Септември“ и едноименния стадион, където посочи паркинг и клуб по картинг, които по думите му не плащат наеми.

Керязов заяви пред бТВ, че подобни обекти функционират от години и че е разпоредил да се провери и кой е плащал използвания ток. Проверката на база „Септември“ вече беше представена публично от министерството, като бяха посочени нередности с поддръжката и използването на имота

„Кой е отговорен за състоянието на спортните бази? Това, което заварихме, е изключителна амортизация, наличие на търговски обекти без сключени договори за наеми и това е в продължение на години“, заяви Керязов. На въпрос откога подобни дейности съществуват на територията на спортни бази, той отговори, че става дума за период между 7 и 8 години. Министърът не уточни за какви суми от неполучени наеми става дума, но даде да се разбере, че проверките няма да останат само на ниво констатации.

„Имаме план да изкараме всеки, който се занимава с нещо неправомерно, без значение с какво се занимава“, каза Керязов. По думите му ще бъдат преразгледани договорите на всички, които развиват дейност в спортни имоти. Министърът подчерта, че не е против добрите публично-частни партньорства, но настоя, че държавните спортни бази не могат да се превръщат в територии без ред, отчетност и ясна отговорност.

Керязов даде пример и със Зимния дворец, където направил необявена проверка. По думите му при посещението не е имало лед, макар че сам призна, че не е проучил дали в този момент е текла профилактика. „По-скоро прилича на казино, не на Зимен дворец“, заяви министърът. „Не съм съгласен да минавам и да си мисля това спортен обект ли е, казино ли е“, добави той.

Спортният министър коментира и Българския спортен тотализатор, като заяви, че за последните 2 месеца индикаторите сочат с 5 млн. евро по-добри резултати на годишна база. По думите му е била спряна и поръчка за нови служебни автомобили за 2 млн. евро. „Притеснявам се разходите да са целесъобразни, а не само законосъобразни - да се знае защо се харчат дадени пари, каква е целта, какво трябва да се постигне“, каза Керязов.

Той посочи, че през годините има проблеми с не една или две спортни федерации и затова са нужни промени в закона за дейността им. Керязов съобщи, че е назначил работна група, която да подготви предложенията. Министърът изрази надежда, че скоро ще бъде решен и проблемът със съществуването на две федерации по шах, за да могат българските състезатели без пречки да участват на най-големите спортни форуми, включително олимпийските игри в Лос Анджелис.

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