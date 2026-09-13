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6000 крещяха с Хадауей

6000 крещяха с Хадауей

Над 6000 фенове се събраха в Зимния дворец на спорта в София, за да се срещнат с любимите си евро денс изпълнители от 90-те. Алексия зарадва меломанит...

10 май | 21:20
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