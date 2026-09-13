Зимният дворец приличал на казино. Керязов започва ревизия на спортните имоти
Министърът заяви, че ще бъдат преразгледани договорите на всички, които развиват дейност в държавни спортни бази
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Министърът заяви, че ще бъдат преразгледани договорите на всички, които развиват дейност в държавни спортни бази
Лейн Макрей и София Фаркас от дуета La Bouche са първите, които пристигнаха в София за концерта "Обичам 90-те" на 11 юни в Зимния дворец. Те разгледа...
Тази вечер е дългоочакваният концерт на метъл легендите Slayer и Anthrax. Любимците на поколения метъл фенове ще забият в Зимния дворец на спорта в Со...
Метъл титаните Slayer и Anthrax ще изнесат уникално шоу у нас на 31 май в Зимния дворец на спорта. Slayer и Anthrax са любимци на няколко поколения ф...
Държавното дружество "Академика 2011" обяви поръчка за ремонта на Зимния дворец, за общата сума от 35 милиона лева. Процедурата предвижда реконструкци...
Над 6000 фенове се събраха в Зимния дворец на спорта в София, за да се срещнат с любимите си евро денс изпълнители от 90-те. Алексия зарадва меломанит...
Няма нарушения при поръчката, категорична е КЗК Ремонтът на Зимния дворец в София все пак ще бъде извършен от избраното Обединение "София Спорт". Ком...
София. ЦСКА стартира с победа участието си в европейския клубен турнир по хокей на лед Континентална купа. "Армейците" се наложиха с 3:2 над испанския...
Подготвят топ листи на треньорите и състезателите
Създадоха 3 експертни комисии в министерството, Вальо Йорданов - най-активен