Още една спортна федерация вдигна забраната за Русия и Беларус

Състезателите с руски и беларуски паспорти се завръщат в международния тенис на маса от 28 юли. Решението на Международната федерация по тенис на маса обхваща индивидуалните и отборните първенства, както и турнирите за хора с увреждания. Спортистите от двете страни бяха отстранени след началото на войната в Украйна през 2022 г. ИТТФ уточни, че промяната не отменя визови забрани, местни закони или други санкции.

Завоят идва дни след като Международният олимпийски комитет временно възстанови правата на Руския олимпийски комитет. Преди това МОК премахна препоръчаните ограничения за беларуски спортисти, а ИТТФ предприе отделни стъпки за връщането им в своите турнири. Решенията за знамена, химни и национални символи на олимпийски игри остават в правомощията на МОК.

Новите правила не гарантират участие във всяко състезание. Домакините запазват правото да прилагат собственото си законодателство, визовия режим и действащите ограничения, което може да попречи на част от състезателите да пътуват.

„ИТТФ потвърждава отново своята солидарност с общността на тениса на маса в Украйна и отчита дълбокото въздействие на продължаващата война върху украинските спортисти“, заявиха от федерацията. Оттам увериха, че подкрепата им за Украйна остава непроменена.

Въпреки решението на МОК завръщането на Русия в световния спорт остава неравномерно. Част от международните федерации продължават да поддържат собствени забрани, сред които и Световната атлетика.

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