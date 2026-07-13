Какво стана с трима журналисти! Заядоха се лошо с ЦСКА

Трима журналисти, страстни фенове на Левски, се изгавриха с ЦСКА в ефира на радио „Тангра мега рок“. Това се случи в петък по време на ежеседмичното предаване „Джитбол“, чиито водещи са Никола Стойнов и Камен Алипиев-Кедъра.

Двамата заедно с друг известен журналист – Васил Върбанов („Моят плейлист“ по БНТ) пускаха закачки и майтапи, за да разчупят тривиалната стандартна рамка на водене. Нещо, което те правят от край време и печелят симпатиите на слушателите си.

Този път обаче триото премина онази линия на поведение, давайки сила на клубните си футболни пристрастия и омраза към единия от двата най-популярни отбора у нас.

Първи по адрес на ЦСКА изригна Върбанов: „Турция е вашата родина“, Стойнов добави: „Милко Балев е вашият баща“, а Кедъра довърши известния рефрен от песничка на сектор „Б“: „Свинска кочина ви е стадионът“, пише Блиц.

Усетил, че са прекрачили границите на допустимото, Никола Стойнов все пак каза: „Стига де, стига де. Хората все пак хубав стадион правят“…

Реакциите в социалните мрежи не закъсняха, където Кедъра беше определен за самовлюбен нарцис с невиждано его.

Васил Върбанов, т.нар. рок корифей, който ходи евтино облечен по улиците и е известен с това, че дава акредитации само на приятели, също е интелектуален сапунен мехур, коментираха с възмущение потребители в мрежите.

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