Само на 44. Отиде си известен наш журналист

Тази сутрин, след тежко боледуване в последния месец, от този свят си отиде младият пловдивски журналист Николай Божанов - само на 44 години

Дълъг период той беше кореспондент за Пловдив на "Меридиан Мач", а последно списваше сайта BgDerby.com.

Известният и амбициозен пловдивски журналист ще бъде запомнен с острото си перо и неспирния си стремеж да разкрива горещи новини от дебрите на родния футбол.

Поклонението ще e утре (14 август) от 10:00 часа в църквата "Свети Спас", на ул. "Славянска" 14 (до Военна болница) в Пловдив.

