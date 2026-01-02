Работнически квартал в София става новият оазис на баровците

От периферията към светлините на прожекторите

Допреди десетилетие Овча купел беше квартал, който софиянци споменаваха с половин усмивка — далечен, работнически, с панелни блокове, строени в края на социализма, и с репутация на място, където времето сякаш е спряло. Днес тази картина е неузнаваема. Кварталът се превърна в една от най-динамичните строителни зони на столицата, а интересът към имоти тук расте с темпове, които само преди няколко години изглеждаха немислими.

Бумът на строителството

Овча купел буквално се променя пред очите ни. Нови жилищни сгради никнат около метростанциите „Мизия“ и „Овча купел“, по бул. „Монтевидео“ и в зоната около Нов български университет. Строителните огради са повече от свободните терени, а крановете са се превърнали в част от пейзажа.

Средната цена на квадратен метър в квартала вече достига около 2 100 евро/кв.м според Imot.bg — стойност, която преди пет години би звучала като фантазия. В новите сгради, които ще бъдат завършени през 2026 г., офертите започват от 1 700 евро/кв.м и стигат до 2 000 евро/кв.м според актуални обяви в Alo.bg. Това поставя Овча купел в една лига с квартали, които доскоро се смятаха за по-престижни — като Манастирски ливади и Кръстова вада.

Кой купува днес в Овча купел

Профилът на купувача също се промени. Ако преди години тук търсеха жилище предимно млади семейства с ограничен бюджет, днес интересът идва от съвсем различни посоки.

В квартала навлизат:

– инвеститори, които търсят имоти за отдаване под наем заради близостта до НБУ;

– млади професионалисти, привлечени от метрото и новите комплекси;

– семейства, които искат по-спокойна среда, но с добра връзка към центъра;

– купувачи от по-висок клас, които избират бутикови сгради с подземни гаражи, контрол на достъпа и модерна архитектура.

Овча купел вече не е квартал на компромиса — той се превръща в квартал на избора.

Метрото – големият катализатор

Нищо не промени Овча купел така, както метрото. С откриването на третата линия районът буквално се „сгъна“ към центъра. Пътуването до НДК или Орлов мост вече не е въпрос на търпение, а на минути. Това превърна квартала в реална алтернатива на южните райони, където цените отдавна са недостъпни за средния купувач.

Метрото не просто улесни придвижването — то промени психологията на пазара. Овча купел вече не е далечен. Той е свързан.

НБУ – университетът, който създава икономика

Нов български университет е другият голям двигател на промяната. Присъствието на хиляди студенти и преподаватели създава постоянен поток от наематели, което прави района изключително привлекателен за инвестиции.

Около университета се появиха десетки нови сгради, а търсенето на малки апартаменти е стабилно и предвидимо. Това е рядка комбинация на пазара — и инвеститорите я разпознават.

Инфраструктурата – от слабост към предимство

Дълги години инфраструктурата беше ахилесовата пета на квартала. Днес обаче картината е различна. Нови улици, ремонтирани участъци, по-добра осветеност, зелени площи и разширяване на транспортните връзки променят усещането за място.

Овча купел вече не е „краят на София“, а част от разширяващия се градски югозапад.

Перспективата – кварталът на следващото десетилетие

Всичко сочи, че бумът няма да спре скоро. Свободните терени, близостта до Витоша, метрото, университетът и новите комплекси превръщат Овча купел в един от най-перспективните райони на София.

Ако преди години тук се купуваше „защото е евтино“, днес се купува „защото е разумно“. И защото кварталът вече има нова идентичност — модерна, динамична, млада.

Овча купел се превърна в пример как един работнически квартал може да стане оазис за новите градски баровци. И тази трансформация тепърва ще се развива.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com